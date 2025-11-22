AKTUELNO

Ana Jokić zapalila scenu: Svojim nastupom ostavila žiri bez daha, Jelena joj poručila: PINKOVA ZVEZDA JE ROĐENA (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Ana Jokić je naredna takmičarka koja je izašla na scenu. Ona dolazi iz Beograda i ima 20 godina, a prvu pesmu koju je pevala bila je Seksi sinjorita i odmah dobila glasove od Jelene Karleuše i Viki Miljković.

Nakon toga ona je zapevala pesmu "Rikošet" a sve vreme je igrala na bini, a glas je dao i Desingerica.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija: 

- Ja mislim da je moralo da bude i malo pevanja. Jesi ti igrala super, ja ti želim mnogo sreće - rekla je Zorica

- Svi oni kojima je performans u prvom planu, a pevanje u drugom, a ima nas koji još uvek gledamo šta je bitno. Ja sam na tvojoj strani, ti jesi muzikalna, igraš super, samo malo sredi glas i bićeš kao bombona - rekao je Bosanac.

- Ima nas koji rade i koji pravimo muziku, ona za mene ima sve što je potrebno, ima taj x faktor - rekao je Desingerica.

- Mi smo svi gledali u tebe, imaš taj x faktor, imavremena da ti naradiš svoj vokal, i da napraduješ pevački. Dobar si kandidat, izgledaš kao milion dolara - rekla je Viki.

- Devojko ti si večeras kupila kartu da postaneš velika balkanska zvezda. Ti pevaš tačno, i igraš sve vreme, a ne znaju ljudi koliko je teško da se peva i igra. Rođena je Pinkova zvezda - rekla je Jelena.

- Ja bih Jelenu za mentora - rekla je takmičarka.

Autor: N.B.

