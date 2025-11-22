Vedad iz Sarajeva će ovaj nastup pamtiti do kraja života: Nakon što je izabrao mentora saznao da je POSTAO OTAC (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Vedad Kajanija je naredni kandidat koji je izašao na scenu. On dolazi iz Sarajeva i ima 26 godina. On se predstavio pesmom "Živote ženo bez morala " Džeja Ramadanovskog.

Nakon toga zapevao je pesmu "Ja sam tvoj i kada spavam sa njom" i dobio glas od Viki Miljković. Tokom nastupa Vedad je preksrtio žiri kao što to radi Desingerica na svojim nastupima, te je nasmejao Jelenu i Zoricu a dobio Despićev glas.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Ja moram da te pohvalim i da te poljubim jer si me nasmejao kada si uradio onaj pokret kao Desingerica, da isteraš đavaola iz njega - rekla je Jelena.

- Ja sam mu dao konekciju da ne bude nesiguran - rekao je Desingerica.

- Meni je ovo prvi put da pevam ikada, ja radim kao električar - rekao je Vedad.

- Meni je fascinantno da si se ti toliko neprijatno osečao dok si pevao - rekao je Desingerica.

- Nisam pevao nigde sem u kući - rekao je takmičar.

- Nisam ti dala glas zbog gledanja u pod, ali imaš taj šmek, sviđa mi se to, i nadam se da ćeš odabrati Viki - rekla je Jelena.

- Ja u tebi nisam prepoznala kvalitet, bolje je bilo u drugoj pesmi - rekla je Zorica i Desingerica ju je opet prekinuo:

- Sada možemo da napravimo pauzom jer ja neću ostati ovde posle ovih reči - dodala je Zorica.

- Kod tebe se čuje da si amater, ali vidi se da imaš kvalitet , meni je ovo fenomenalno - rekla je Viki.

- Ja biram Viki - rekao je Vedad, pa je saznao da je dva minuta pred nastup postao otac.

Autor: N.B.