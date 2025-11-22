Skandal u Pinkovim zvezdama! Zorica Brunclik napustila emisiju zbog Desingerice: Ovo neće da trpi (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Tokom komentarisanja nastupa Vedada Kajanija, došlo je do sukoba Zorica Brunclik i Dragomira Despića.

Naime, Desingerica je ponovo prekinuo Zoricu u izaganju.

- Ja u tebi nisam prepoznala kvalitet, bolje je bilo u drugoj pesmi - rekla je Zorica i Desingerica ju je opet prekinuo:

- Sada možemo da napravimo pauzom jer ja neću ostati ovde posle ovih reči - dodala je Zorica i napustila snimanje.

