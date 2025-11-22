Rebeka Iva iznenadila žiri: Svojim stajlingom ostavila bez teksta, a izborom mentora sve ŠOKIRALA (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Rebeka Iva Martinčević iz Kiseljaka je naredna takmičarka koja se predstavila žiriju i publici. Ona je pevala pesmu Aleksandre Radović "Nisi moj", Desingerica joj je sve vreme davao podršku.

Nakon toga zapevala je pesmu "Oro" od Jelene Tomašević, a na kraju je imala tri glasa od Desingerice, Viki Miljković i Jelene Tomašević.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Vrlo je lepo, ali jedino u drugoj pesmi si pokazala da ima avaza što bi rekli u Bosni - rekao je Bosanac.

- Meni se prva pesma nije svidela, druga pesma može da prođe da bi ti dobila glasove, ali iskrno nisi moja šoljica čaja - rekla je Zorica.

- Meni se sviđa tvoj stajling, moram da ti kažem da prva pesma nije bila dobra, druga je bila dobra veoma i svidelo mi se kako je to izgledalo - rekla je Jelena.

- Moram da kažem da stvarno lepo izgledaš, moram da ti kažem da je prva pesma promašaj, ali Jelena Tomašević je super - rekla je Viki.

- Super si, voleo bih da te vidim i nekom drugom svetlu - rekao je Desingerica.

- Ja bih Viki iskreno - rekla je kandidatkinja.

Autor: N.B.