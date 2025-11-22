Igor iz Linca podelio žiri: Viki i Desingerica mu zamerili jednu stvar, a od Zorice dobio zagrljaj nakon što ju je izabrao za mentora (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".
Igor Lošić je naredni kandidat koji dolazi iz Linca, iz Austrije, a on se predstavio žiriju pesmom "Dajte neku lošu" Željka Samardžića, a glas je na samom startu dobio od Jelene Karleuše.
Nakon toga on je zapevao pesmu "Dukat", Darka Radovanovića i glas je dobio od Zorice Brunclik.
Njegov nastup pogledajte u nastavku.
Usledili su komentari žirija:
- Malo su ti mnogo beli zubi bajo, ali iskreno okej je. Nisam ti dao glas, okej si mi, nije mi previše ali je dobro - rekao je Desingerica.
- Nisi buo dovoljno ubedljiv, pevaš ti lepo, nedostaje ti energija, odabri pesama ti je super, ali moraš malo da nas dotakneš - dodala je Viki.
- Ti neće rendati kačkavalj, ti već radiš, samouveren si, lep si, plav si visok, lepo pevaš. Uživanje je bilo gledati te. Ti si mi nova verzija Baje - rekla je Jelena.
- Ženo ti si poludela od španske mušice, jednog teraš da govoriš "voz", a njega da pere zube - rekla je Jelena.
- Isto što je Jelena rekla, mislim i ja - rekla je Zorica.
- Želim Zoricu - rekao je Igor pa ga je Zorica zagrlila.
Autor: N.B.