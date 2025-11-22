Denijal (18) ostavio žiri bez teksta: Zorica mu zamerila jednu stvar, a za mentora odabrao Jelenu Karleušu (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Denijal Skender dolazi iz Zenica, ima 18 godina i naredni je kandidat koji se predstavio žriiju. Prva pesma koju je zapevao bila je od Muharema Serbezovskog "Gitaro sviraj" i dobio glas od Jelene Karleuše i Desingerice.

"Niz reku života" je naredna pesma koju je pevao, glas je dobio i od Viki Miljković.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Ja bih tebe zvala da mi pevaš neko slavlje, pogotovo sada kada ćujem da imaš 18 godina. Meni je drago što ima ovakvih pevača, stvarno si bomba - rekla je Jelena.

- Slažem se sa Jelenom, on je godište mog sina, oduševio si i mene i Jelenu. Ti na sceni deluješ toliko samouvereno, imaš izgled zvezde - rekla je Viki.

- Od koliko godina pevaš - upitala je Jelena.

- Ja pevam od trinaeste godine pevam, moji nisu bili za to, ali ja sam hteo to i uradio to - rekao je takmičar.

- Meni se ne sviđa što ne znaš da kažeš slovo DŽ - rekla je Zorica.

- Dobro je to bilo, zavodnički, dlakavo, svidelo mi se, šmekerski si pevao, samo napred - rekao je Desingerica.

- Ja biram Jelenu Karleušu - dodao je takmičar.

Autor: N.B.