AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Mervan iz Novog Pazara šokirao žiri: Jelena skočila čim je zapevao, on priznao da je amater, a ona mu poslala srce (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Mervan Mehmedović ima 23 odine i dolazi iz Novog Pazara. On se predstavio pesmom "Kao moja mati" od Zdravka Čolića. Žiri nije mogao da sakrije oduševljenje njegovim moćnim glasom.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga je zapevao pesmu "Kremen", Dino Merlina, a Jelena je sve vreme igrala. Prva koja je dala glas bila je Viki Miljković a odmah za njom i Jelena Karleuša.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija: 

- Super si, iskreno i mislim da ćeš izabrati pravog mentora za tebe. On je sve vreme gledao u Jelenu - rekao je Desingerica.

- Meni si bio super, prva pesma je bila divna. Čujem da si amater, bravo, svaka ti čast - rekla je Jelena i poslala takmičaru srce.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je već rečeno, super je sve - rekla je Viki.

- Ja sam razmišljao o tome, ali srce kaže Jelena - rekao je takmičar.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Dragan Stojković Bosanac

#Dragomir Despić Desingerica

#Jelena Karleuša

#Ognjen Amidžić

#Pinkove zvezde

#Takmičenje

#Viki Miljković

#Zorica Brunclik

POVEZANE VESTI

Domaći

Vladimir iz Makedonije svojim glasom raspametio žiri: Viki mu zamerila jednu stvar, a evo ko mu je mentor (VIDEO)

Domaći

Igor iz Linca podelio žiri: Viki i Desingerica mu zamerili jednu stvar, a od Zorice dobio zagrljaj nakon što ju je izabrao za mentora (VIDEO)

Domaći

Ana Jokić zapalila scenu: Svojim nastupom ostavila žiri bez daha, Jelena joj poručila: PINKOVA ZVEZDA JE ROĐENA (VIDEO)

Domaći

Denijal (18) ostavio žiri bez teksta: Zorica mu zamerila jednu stvar, a za mentora odabrao Jelenu Karleušu (VIDEO)

Domaći

Rebeka Iva iznenadila žiri: Svojim stajlingom ostavila bez teksta, a izborom mentora sve ŠOKIRALA (VIDEO)

Domaći

Vedad iz Sarajeva će ovaj nastup pamtiti do kraja života: Nakon što je izabrao mentora saznao da je POSTAO OTAC (VIDEO)