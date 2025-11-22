Mervan iz Novog Pazara šokirao žiri: Jelena skočila čim je zapevao, on priznao da je amater, a ona mu poslala srce (VIDEO)

U toku je novo izdanje najgledanijeg muzičkog takmičenja u našoj zemlji i regionu "Pinkove zvezde".

Mervan Mehmedović ima 23 odine i dolazi iz Novog Pazara. On se predstavio pesmom "Kao moja mati" od Zdravka Čolića. Žiri nije mogao da sakrije oduševljenje njegovim moćnim glasom.

Nakon toga je zapevao pesmu "Kremen", Dino Merlina, a Jelena je sve vreme igrala. Prva koja je dala glas bila je Viki Miljković a odmah za njom i Jelena Karleuša.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

Usledili su komentari žirija:

- Super si, iskreno i mislim da ćeš izabrati pravog mentora za tebe. On je sve vreme gledao u Jelenu - rekao je Desingerica.

- Meni si bio super, prva pesma je bila divna. Čujem da si amater, bravo, svaka ti čast - rekla je Jelena i poslala takmičaru srce.

- Sve je već rečeno, super je sve - rekla je Viki.

- Ja sam razmišljao o tome, ali srce kaže Jelena - rekao je takmičar.

Autor: N.B.