ŠARMIRAO SI NAS! Voislav Mutić stavljen pred težak izbor, evo koga je izabrao, Jelenu ili Zoricu!

Ovo je bilo neizvesno.

Drugi kandidat u večerašnjim "Pinkovim zvezdama" bio je Voislav Mutić koji dolazi iz Niša i ima 24 godine. Prvu pesmu koju je pevao bila je numera Saše Kovačevića "Kako posle nas".

Već na polovini pesme Voislav je dobio glas od Karleuše, a ubrzo i od Zorice Brunclik.

Druga pesma bila je "Karmin od vanile", koju u originalu izvodi Slobodan Batjarević Cobe.

- Bio si nadahnut, emotivan, gledao si u nas, šarmirao si nas, mislim da si zaslužio. Ova dva da ne znače ocenu tvog kvaliteta, već da jedna od nas želi da ti bude mentor. Ti si meni bio bombona večeras i želim ti sreću dalju - navela je Zorica.

- Ti si lutka, lepo te je bilo slušati i gledati, lepo si se obukao, lepo si se i kulturno ponašao, gospodski si to odradio, prelepi ukrasi, emocija prelepa, žene reaguju na tebe, nisam imala nijedan razlog da ti kažem ne - rekla je Kaleruša.

- One ne bi da rade, i Zorica i Jelena, rekle su ti sve u superlativu, s tobom nema šta da se vežba. A ja pošto volim da zalegnem za kandidate, biram kandidate koji su vokalno ipak malo skromniji da bih to popravio - rekao je Bosanac.

Rasprava se produbila, a Jelena i Zorica su nastavile da protivureče Bosancu.

- Jedlena, sad ja pričam. Bosanac ne znam kako ćeš ti sa tih tvojih šest kandidata - rekla je Zorica.

- Ja volim dominantne ribe - istakla je Karleuša.

Zorica i Karleuša su zatim ustale i došle do Voislava, a on je odabrao Jelenu za svog mentora.

Autor: R.L.