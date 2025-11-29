MOŽE I MORA BOLJE! Karleuša rešila da uzme Anu Jasemin Urošević pod svoje, sledi promena!

Ozbiljno će raditi sa njom.

Ana Jasemin Urošević (34) iz Niša bila je naredna kandidatkinja koja se predstavila večeras u "Pinkovim zvezdama". Prva pesma koju je odabrala bila je "Ludilo moje", koju izvodi Jovana Pajić.

Dok je ona pevala Desingerica i Karleuša su zaplesali.

Iako posle prve pesme nije imala glasova, Ana Jasemin je nastavila još jače, pesmom "Neka ide život", Slađe Alegro.

Jelena je po završetku nastupa ipak dala glas.

- Može i mora mnogo bolje, dala si komplentan akcenat na stajling, na scenski nastup. Dobro je kad ima sve to, ali kad je reč o pevanju, bila si u pogrešnoj dikciji, pogrešnom ritmu, ali ja čujem da možeš mnogo bolje. Ja bih to potpuno drugačije, ali radićemo na tome - rekla je Karleuša.

- Ti joj sad ličiš na nju, ona je emotivno vezana za sebe - dobacio je Bosanac.

- S obzirom na to da ti je Jelena mentor, videćemo promenu već u drugom krugu - rekla je Zorica.

Autor: R.L.