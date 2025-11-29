Mehdi Žigo izazvao ZEMLJOTRES U ŽIRIJU, otimali se oko njega, a evo koga je on izabrao!

Oduševili su se.

Mehdi Žigo iz Zenice bio je naredni takmičar koji se predstavio pesmom Emira Habibovića, "Anđele moj" ,a već posle prve pesme dobio je glas od Jelene Karleuše.

Za drugu pesmu Mehdi je odabrao pesmu Davora Badrova "Jedina". Nakon druge pesme taster "Da" pritisli su pored Jelene, Viki i Desingerica, a na samom kraju i Bosanac.

- Ja nisam dala glas jer mi se čini da si mnogo kroz zube pevao, i interpretacija prve i druge pesme ti je bila ista. Ali ti ćeš sve to poraviti, vidimo se u drugom krugu - rekla je Zorica, koja mu jedina nije dala glas.

- Slažem se sa Zoricom, da ne otvaraš usta i malo jače. Nedostaje ti taj izraz i energija, kao da vas mrzi, kao da ste lenji, a ima snage i moći, svi se trudite na grame, daj hiljadu posto sebe, pregori, izgori, ali to je generacijski problem, to je generalno - rekla je Viki.

- Ako mene izabereš za mentora, nećeš nositi farmerke i patike, nećeš jesti, neće puno ni spavati jer će puno vežbati. Ti si došao u farmerkama koje imaju čak i fleku, ali si lep kao lutka, imaš plave oči, zelene, ti si lep, nisi sladak i ja bih od tebe napravila frajerčinu. Svašta lepo bih mogla sa tobom da uradim u šoubiznisu - navela je Karleuša.

- Kad bi se tako nasmejao kad pevaš, sve bi se rešilo. Ovde pojedinci koji ne znaju da slušaju muziku oni te gledaju. Mislim na onog tamo. Treba slušati, pa gledati, primitivni i neškolovani gledaju i ne čuju ništa - rekao je Bosanac.

Mehdi je izabrao Jelenu za mentora.

Autor: R.L.