Honorar mi je veći od vašeg! Desingerica napravio LOM u Pinkovim zvezdama! Načisto razbesneo Zoricu Brunclik, ona ODBILA DA NASTAVI!

Žestoko posle Laurinog nastupa.

Nakon nastupa Laure Samardžije došlo je do žestoke rasprave u žiriju, a glavni akter ponovo je bio Desingerica.

- Ovo je meni "Land of legends" vokalno je odlično, izgledaš odlično, ali mi je izbor pesama kriminalan za pravljenje novca - rekao je Disengerica.

- Ti si večeras pokidala devojko, pogotovo drugu pesmu, Doris Dragović je jedna velika diva i pevačica. To je dobra pesma - navela je Jelena.

- Da li sebe smatraš divom, Jelena, da li na nastupima pevaš "Marija Magdalena". Ja sam prvi rekao da zvuči kao Jelena Rozga, ali za današnji biznis nije to - rekao je Desingerica.

- Zašto ja zarađujem mnogo para, zato što imam ogromne koncerte, zato što je tvoja muzika za klubove, a ova muzika je za koncerte, i sada Jelena Rozga i Doris Dragović imaju velike koncerte, a ti ne - rekla je Karleuša.

- Nisi ispratila - rekao je Desingerica.

- Ti si agresivan. Mi nismo divljaci, društvene mreže, muzika je nešto što ostaje. Gleda te žena, ubiće te - navela je Jelena.

- Znaš pesme Jelene Rozge od pre 20, 30 godina, kao i Zoričine pesme od pre 20, 30 godina. Ona treba da ide u smeru današnje muzike, sa ovako lepim vokalom - rekao je Desingerica.

- Ja sam glasala za tebe, to si videla, podržala tvoj talenat i izbor pesama. Ti si bila tu priblizno što se tiče prve pesme, svaka ti čast. Mislim da muzika nema trajanje i oročeno vreme - rekla je Zorica.

- Kad odeš leti u Budvu, vidiš realnost, Jelena Rozga ode jednom u Budbu, a ja dvadeset puta - nastavio je Desingerica.

Voditelji su zamolili Zoricu da nastavi sa komentarisanjem, ali ona je rekla da Desingerica prvo mora da se vrati na svoje mesto.

- Kad se vrati na mesto - navela je ona.

- Ja moram da opravdam svoj honorar koji je možda i veći od vašeg, znači moram da stojim ovde - odbrusio joj je Desingerica.

Autor: R.L.