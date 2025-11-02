AKTUELNO

Zadruga

Imaš facu pacova, a telo bubašvabe... Uroš poručio Mikiju da je i obučen u ženu veći muškarac od njega, Dudić ponovo ponizio Enu Čolić: Ona mi nije snajka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko prepucavanje za crnim stolom!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Peja je bio zapažen jer je bio svoj, a Dudić je d*pelizac, nijednu temu nije komentarisao realno, po potrebi svima p*ši k*rac, što je katastrofa za godine koje ima. Smatram da nije izlečen kockar i da je ovde ušao da vraća drugove. On je meni pretio, govorio da sam greška prirode jer se šminkam. Mozak ti je spržen od droge. Ja nikad nisam upadao u dugove, a ti si se kockao. Ja imam stav, m*da, a ti to nemaš. Ja se oblačim kao žena, ali sam veći muškarac od tebe. Imaš facu pacova, a telo bubašvabe i meni nešto govoriš. Reci direktno da ne gotiviš Enu i da ne podržavaš Pejinu vezu sa njom. Ti si jedan fikus i fićfirić, sve najgore o tebi imam da kažem. Ti ovde propagiraš mržnju - govorio je Uroš.

pročitajte još

Čula sam da si se raspitivala za Boru i Anastasiju... Maja izdominirala u Filipovoj kreaciji, pa dala sud o Mikiju i Jakšićki (VIDEO)

- Ja nemam ništa protiv LGBT populacije i imam prijatelje. Pričaš nešto što ne znaš, ali imam nešto protiv provokatora. Tebe je Bog kaznio, šta ja da pričam - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Katastrofa je da otac dvoje dece govori da je mene Bog kaznio i da udara na moje šminkanje. On je ponizio Enu jer se non stop ograđuje od nje - pričao je Uroš.

- Ako je mom bratu lepo lepo je i meni, ja se u to ne mešam. Ona meni nije snajka, biće kad se uda - dodao je Miki.

pročitajte još

Sumnja u njenu iskrenost: Janjuš strahuje da Jakšića preko njega tera inat Bori Santani! (VIDEO)

- Aleksandra je precenjena i glumi rijaliti divu, a ništa specijalno nije pokazala za ova dva meseca. Očekivao sam veći haos od tebe, a ti se šlepaš uz Janjuša, ideš sa Borom, a mislim da on nije tvoj tip. Majka si, imaš 40 godina, a šlepaš se i praviš ljubavne priče. Ništa specijalno nisi pokazala, kurton si, nebitna i dosadna, glumataš mafijašicu i Kačavenda ti je bila uzor, a ništa si specijalno. Ostaviću tebe jer je Dudić rekao da me je Bog obeležio - nastavio je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos u Beloj kući: Rat na više frontova zbog Kačavendine podele, Janjuš svim silama pokušava da je zaštiti! (VIDEO)

Zadruga

Sa četiri strane mi je snajka: Bora žestoko udario na Anitu, Uroš svim silama brani njen moral i poštenje! (VIDEO)

Zadruga

On nije podigao moje dete: Aleksandra zadala novi udarac Milovanu, pa priznala zbog čega je ćerku vodila sa njom u Tetovo (VIDEO)

Zadruga

Ona je za mene AMATER: Ivan ponižava Minu, a govori da poštuje njenu majku, Janjuš odmah skočio: Je l' si je iz poštovanja nazvao KU*VOM?! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz žestoko ponizio Anđelu: Ona pokušala da ga opere, Ivan i Aleks ga zakucali! (VIDEO)

Zadruga

Tenzija ne prestaje: Ivan Marinković pokupio većinu glasova, cimeri ga urnišu bez zadrške! (VIDEO)