Imaš facu pacova, a telo bubašvabe... Uroš poručio Mikiju da je i obučen u ženu veći muškarac od njega, Dudić ponovo ponizio Enu Čolić: Ona mi nije snajka (VIDEO)

Žestoko prepucavanje za crnim stolom!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Aleksandre Jakšić i Mikija Dudića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Peja je bio zapažen jer je bio svoj, a Dudić je d*pelizac, nijednu temu nije komentarisao realno, po potrebi svima p*ši k*rac, što je katastrofa za godine koje ima. Smatram da nije izlečen kockar i da je ovde ušao da vraća drugove. On je meni pretio, govorio da sam greška prirode jer se šminkam. Mozak ti je spržen od droge. Ja nikad nisam upadao u dugove, a ti si se kockao. Ja imam stav, m*da, a ti to nemaš. Ja se oblačim kao žena, ali sam veći muškarac od tebe. Imaš facu pacova, a telo bubašvabe i meni nešto govoriš. Reci direktno da ne gotiviš Enu i da ne podržavaš Pejinu vezu sa njom. Ti si jedan fikus i fićfirić, sve najgore o tebi imam da kažem. Ti ovde propagiraš mržnju - govorio je Uroš.

- Ja nemam ništa protiv LGBT populacije i imam prijatelje. Pričaš nešto što ne znaš, ali imam nešto protiv provokatora. Tebe je Bog kaznio, šta ja da pričam - rekao je Miki.

- Katastrofa je da otac dvoje dece govori da je mene Bog kaznio i da udara na moje šminkanje. On je ponizio Enu jer se non stop ograđuje od nje - pričao je Uroš.

- Ako je mom bratu lepo lepo je i meni, ja se u to ne mešam. Ona meni nije snajka, biće kad se uda - dodao je Miki.

- Aleksandra je precenjena i glumi rijaliti divu, a ništa specijalno nije pokazala za ova dva meseca. Očekivao sam veći haos od tebe, a ti se šlepaš uz Janjuša, ideš sa Borom, a mislim da on nije tvoj tip. Majka si, imaš 40 godina, a šlepaš se i praviš ljubavne priče. Ništa specijalno nisi pokazala, kurton si, nebitna i dosadna, glumataš mafijašicu i Kačavenda ti je bila uzor, a ništa si specijalno. Ostaviću tebe jer je Dudić rekao da me je Bog obeležio - nastavio je Stanić.

Autor: A. Nikolić