On nije podigao moje dete: Aleksandra zadala novi udarac Milovanu, pa priznala zbog čega je ćerku vodila sa njom u Tetovo (VIDEO)

Žestoko rešetanje za crnim stolom!

U toku je "Igra istine". Milovan Mitić psotavio je pitanje Luki Vujoviću.

- Pitaću Luku, prepričaj ljudima situaciju od spolja kakvu si ponudu dobio od kuma i drugara - glasilo je Milovanovo pitanje.

- Stefi je to znao kad sam došao, Milovan me je zvao da se vidimo. Išli smo do hotela, muška ekipa i bilo nas je pet, šest. Pričao je koliko voli Aleksandru, rekao sam da sam tu šta god treba. Dobio sam ponudu ako sa jednom osobom budem nešto imao da dobijam skupoceni sat, a za drugu auto novi. Nije vezano za Jeleni, ni za Sandru - otkrio je Luka.

- Reci o kome se radi, ovo gubi smisao. Mislim da je jedna Ana - rekao je Mića, ali Luka nije hteo da otkrije.

- Postaviću pitanje Mileni, da li više osuđuješ Milovana ili Aleksandru? - upitao je Luka.

- Što se mene tiče osuđujem njega, jer ja kao udata žena ne mogu da svarim to, živeo je dvostruki život. Rekao je da razvod treba da se desi, sve je to život i trebao je da se razvede. To mi možda ima manju težinu u odnosu na situaciju koju vidim sada. Oboje su isti, što bi rekao Mića, ali kod mene ima pozitivnu težinu to što se on ozbiljno bavio da bude uz njum, da joj pomogne i čuvao dete, a to ne rade svi muškarci. Ovo što Aleksandra govori je klasična priča švalerki, ušle su u vezu, pa imaju opravdanje da je neko bio oženjen kao da su to tek saznale, a ne znale od prvog dana - govorila je Milena.

- Ja sam brinula o detetu, niko umesto mene, a on mi je bio sam pomoć. Nije on podigao moje dete, sama sam, on mi je pomagao. Ovo je prvi put da sam ostavila dete, svih šest godina sam ja čuvala, osim ta dva meseca dok sam bila u Makedoniji. On je samo bio uz mene, kao što je i normalno da bude - dodala je Aleksandra.

- Sinoć si jasno rekla da veruješ svojoj majci, a rekla si i da si najviše verovala njemu, pa si opravdala razlog zašto si mu prepustila dete na čuvanje - dodala je Milena.

- Mene je sinoć samo jako zabolela rečenica kad je rekao da dete nije dobro. Ja sam njemu govorila i plakala svaki dan jer nisam znala kako će bez mene i kako će to da utiče na nju. Ja sam molila sve moje drugarice da se posvete mom detetu i to odvajanje mi je bilo fatalno - govorila je Aleksandra.

- Ne vidim njegovu krivicu podrške ulaska do postupka koji si uradio. Ti si više puta govorila da je tvoj otac hteo da čuva dete ako Milovan prihvati odgovornost - rekla je Kačavenda.

- To je istina - potvrdila je Aleks.

- Mi smo se organizovali, bivši muž se posle javio i rekao da hoće. On je hteo na taj način da je spreči i satera u ćošak, da bi je dozvao da ne ulazi - dodao je Milovan.

- Da li si me lagala kad si rekla da si uživala u porodičnom životu? - pitala je Milena.

- Moj prvi odlazak u Makedoniju zimus, vodila sam dete sa sobom. Moja drugarica živi u Tetovu ima stan od 120 kvadrata i uslovi su ful. Spakovala sam dete, nema ko da je čuva, morala sam da zaradim pare. Uveče uspavam dete, odem na posao, vratim se, a dete ni ne zna da ja radim nego je videlo kao da sam na odmoru i nije imalo kontakt sa ljudima - govorila je ona.

- Prošli smo pakao i tu razumem Uroša zašto se bunio - rekao je Milovan.

- Nije mogao da me spreči kad je svaki dan išao kući. Kad neka majka bude imala m*da da uzme dete i ode u Makedoniju, neka mi se javi. Njega je boleo k*rac - vikala je Aleks.

Autor: A. Nikolić