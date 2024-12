Gastoz žestoko ponizio Anđelu: Ona pokušala da ga opere, Ivan i Aleks ga zakucali! (VIDEO)

Nova drama za crnim stolom!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide priznanje Nenada Marinkovića Gastoza da Anđela Đuričić nije njegov tip devojke.

- Ja sam trenutno prezadovoljna svojim izgledom. On mene tera da ja jedem, on bi voleo da se vratim na liniju kad sam ušla to je pet kila više nego sad. Meni bi moglča trebalo, ali sam trenutno zadovoljna sa 58 i ne želim 62. Ja se osećam najbolje ovako. Ako mi se ne sviđa neka gleda gde mu se sviđa - rekla je Anđela.

- Ne, meni je lakše da te ugojim nego da idem dalje - dodao je Gastoz.

- Mene bi ubili da sam ja ovo rekao. Meni se uvek jedan utisak odaje kad je njihova tema. Naravno da ona nije njegov tip, ali nemamo svi tip. Iskusan igrač na temu koja nije naivna ćute, a na mene bi skočili. Iskusno ovo rade i Anđela i on - govorio je Ivan Marinković.

- Gastoz je meni dobacio da muškarac treba da se trudi u vezi kao tokom muvanja, ja sam rekla da on nije isti ostao. Dok se udvarao bio je bolji - dodala je Aleksandra.

- Ako Aleksandra i Ivan ovo kažu provalili su me, uspeli su da me izigraju. Ona je meni niko i ništa, mršava čačkalica. Kad sam ja ovakve ribe šetao? - pitao je Gastoz.

- Ja samo ne znam Gastoz uvek provuče, on po meni od provg dana igra rijaliti. Ja odlično znam da je Anđela prelepa devojka. On ovo ne treba da priča, Anđela je savršena devojka, a izgleda da se svima sviđa Aneli. Ja ovo nikad ne bih rekao za moju ženu - govorio je Lepi Mića.

- Ja ajde sad da uozbiljimo stvari, Anđela stvarno izgleda savršeno sa svih strana. Meni fali onih četiri kilograma, jer ja bez toga ne idem na more. Hvala, ljubavi - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić