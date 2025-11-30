Vlastimir Jovanović dobio nulu od žirija, ali PRODUKCIJA JE DALA ZADNJI SUD!

Nije se svidelo članovima petorke.

Vlastimir Jovanović (36) iz Beča naredni je takmičar koji se predstavio publici i žiriju pesmom Rođe Rajičevića "U tebe sam zaljubljen".

Posle prve pesme nije imao glasova, ali je on nastavio sa drugom pesmom Vlade Geogrijeva "Nisam ljubomoran". Nažalost, ni posle druge pesme nije bilo glasova stručnog žirija.

- Ti lepo pevaš, ali ne otvaraš usta, sve pevaš kroz zube, energetski nas je sve to uspavalo, a trebalo je baš da nas podigne, ti si lep dečko, lepo pevaš, imaš divnu boju glasa. Da li ti, da prostiš, možeš da zineš - rekla je Karleuša.

- Uvek se bavite originalnom verzijom - posavetovao je Bosanac.

- Daćemo ti šansu, spremi se, pusti svoj glas, ako ti liči glas na Rođu, pevaj njegove pesme, ali dodaj svoje nešto - rekao je Ognjen Amidžić.

Autor: R.L.