AKTUELNO

Domaći

Vlastimir Jovanović dobio nulu od žirija, ali PRODUKCIJA JE DALA ZADNJI SUD!

Izvor: PInk.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se svidelo članovima petorke.

Vlastimir Jovanović (36) iz Beča naredni je takmičar koji se predstavio publici i žiriju pesmom Rođe Rajičevića "U tebe sam zaljubljen".

Foto: TV Pink Printscreen

Posle prve pesme nije imao glasova, ali je on nastavio sa drugom pesmom Vlade Geogrijeva "Nisam ljubomoran". Nažalost, ni posle druge pesme nije bilo glasova stručnog žirija.

- Ti lepo pevaš, ali ne otvaraš usta, sve pevaš kroz zube, energetski nas je sve to uspavalo, a trebalo je baš da nas podigne, ti si lep dečko, lepo pevaš, imaš divnu boju glasa. Da li ti, da prostiš, možeš da zineš - rekla je Karleuša.

- Uvek se bavite originalnom verzijom - posavetovao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Daćemo ti šansu, spremi se, pusti svoj glas, ako ti liči glas na Rođu, pevaj njegove pesme, ali dodaj svoje nešto - rekao je Ognjen Amidžić.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Zadruga

'NE BIRA REČI I SREDSTVA DA IZAZOVE LJUDE!' Aneli likovala Uroševo treće mesto na anketi za najnepažljiviju osobu, njemu raspoloženje otišlo u MINUS!

Farma

Ukrstili glasove! Nikola i Nataša zapevali u duetu, Maria se uhvatila za glavu (VIDEO)

Domaći

GLAMUROZNO I MAGIČNO, ALI... Arhitekta (40) privukla pažnju članova žirija Pinkovih zvezda, dobila pregršt komplimenata i NIJEDAN GLAS (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Miljana upala u očaj, od tuge gleda u jednu tačku! (VIDEO)

Farma

SNEŽA ODUŠEVILA SVE ĆUFTAMA MEĐUTIM... Kristijan i današnjem ručku uspeo da pronađe manu (VIDEO)

Zadruga

Da li će moći da pruže ljubavi novu šansu? Aneli i Luka otvorili sve karte, ona mu bez dlake na jeziku sasula sve što joj smeta! (VIDEO)