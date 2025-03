Da li će moći da pruže ljubavi novu šansu? Aneli i Luka otvorili sve karte, ona mu bez dlake na jeziku sasula sve što joj smeta! (VIDEO)

Ovo mu se nije svidelo da čuje!

Aneli Ahmić i Luka Vujović osamili su se u dvorištu Bele kuće, kako bi porazgovarali o svom odosu, nakon haosa koji se desio u utorak i možda popravili neke stvari.

- Ja sam otišla i legla u rehab jer sam očekivala da ćete da odete i da pričate. Ja sam čula da si tražio Sandri da pričate, ja sam to videla svojim očima - govorila je Aneli.

- Ona je pritrčala i pocepala mi majicu. Ajde, zagrli me - dodao je Luka.

- Nije smešno. Sedeo si i smeškao si se ti njoj, a ona je bila ozbiljnija. Ti ideš pijan po imanju, bauljaš, hoda si levo, desno, pa išao kod Drveta. Meni takav muškarac ne treba - pričala je Aneli.

- Ni meni žena koja mi ne veruje, koja ustaje i provocira me. Sve si u pravu. Sad si od mene napravio lošeg čoveka i lošeg momka.Ja ovde javno govorim da si ti meni ispred Ene i tebi je to malo. To je ponižavanje za mene kao muškarca. Ti da se svađaš sa Janjušem o prošloj godini znaš kad bih ja ustao sa svima i rekao da imaš emocije, a ja bih tebe zagrlio je rekao ti da ti verujem. Ti sa mnom raskidaš za stolom, a imaš 35 godina. Tebi je sve rijaliti. Ja sam za stolom saznao da nismo zajedno - govorio je Luka.

- Nije istina, ti si rekao kad je došlo pitanje da nemamo komunikaciju. Ti si lažov. Nemam više šta da razgovaram sa tobom. Ti stani iza tvojih postupaka - poručila je Ahmićeva.

- Ja sam iskreno rekao kako je bio naš odnos. Nisam rekao kao kad sam bio sa Sandrom da sam nesrećan, ja sam tebi rekao da ništa ne osećam prema Sandri - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić