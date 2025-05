Meni je to gore od prevare: Luka pokušao da nađe opravdanje za Anelinu izdaju, ona ga šokirala priznanjem! (VIDEO)

Ovo nije očekivao da čuje!

Aneli Ahmić i Luka Vujović razgovarali su o svom odnosu, a on je na sve moguće načine pokušavao da nađe opravdanje za njenu izdaju, kad je otkrila svima da joj je napisao poruku na papiriću.

- Ja sam sigurna da si ti rekla stvari iz revolta i besa, a da smo bili u dobrom odnosu da nikad ne bi. Mislila si da sam te oskrnavio, sebe si me dala na televiziji, pa si na neki način htela da me ukanališ i imala si nameru da me povrediš. Ti to da nisi htela verovatno bi nekako šapnula ili drugačije rekla, a ne bi potvrdila. Ti si imala nameru da me povrediš i da se svađaš sa mnom - govorio je Luka.

- Ja sam bila ljuta jer si otišao u pušionicu i Sandri rekao za Barselonu, pa sam onda rekla zua papirić jer mi je lakše da kažem da igraš rijaliti da bih sebe zadovoljila - rekla je Aneli.

- To je najgori čin, meni je to gore od prevare - poručio je Luka.

- Moraš da znaš da sam te jako zavolela, a da nisam to ne bih rekla - dodala je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić