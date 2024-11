Dobio javno priznanje: Sofija otkrila kako Terzu vrti oko malog prsta! (VIDEO)

Ovo nije očekivao da čuje!

U toku je još jedna anketa u "Eliti", a takmičari biraju najvećeg emotivnog manipulatora. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Mileni Kačavendi.

- Broj jedan je Ivan, uverena sam da je znao da je igra jer je i sam rekao da je dve muve ubio jednim udarcem. Emotivni manipulator Aleksandra, pravda sebe da je i Luka neko ko je razgovarao sa Ivanom, a to su reči iz izolacije. Ona je emotivnom parteru i čestirtala rođendan, čime je opet priznala da se igrala. Treću ću da navedem Mimu, to mi je bilo opečatljivo. Gruja je pokušavao da se iščupa iz tog odnosa i pregrmi, tako da je to jedna ozbiljna manipulacija - govorila je Milena.

- Mogla bih dosta ljudi, ali neka bude Mima prema Gruji. Ivan i Jelena obostrano, rekla sam šta sam imala. Treće mesto Sofija prema Terzi - govorila je Anđela Đuričić.

- Ja sam nekad emotivni manipulator kad moram da te smirim da spustiš loptu. Pošto ne mogu sebe, prvo mesto je Stefan Korda. Broj dva je Munja, mislim da ni u jednoj vezi nije iskren. Broj tri sve što je rekla Milena Kačavenda za Aleksandru Nikolić. Pokušava da manipuliše sa Sandrom, ali znam da je pametna devojka i da će da uradi kako misli - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić