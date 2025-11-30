BRKAŠ LONČIĆE: Karleuša optužila Viki Miljković u Pinkovim zvezdama, ona je demantovala pred milionima i podsetila na prethodne događaje, orilo se u studiju (VIDEO)

Viki Miljković i Jelena Karleuša ušle su u još jednu burnu raspravu tokom ovonedeljnog izdanja emisije “Pinkove Zvezde”.

Članice žirija ‘zaratile’ su zbog takmičara iz Bosne i Hercegovine. Jelena je optužila Viki da uzima sve takmičare, ali je Violeta koleginicu iz žirija ubrzo demantovala.

- Imaćemo još jednog kandidata koji će odabrati Viki. Ja sam najljubomornija na Viki, poznata sam po tome - rekla je Jelena.

Viki je zatim kroz samo nekoliko rečenica odgovorila koleginici i demantovala je.

- Jao, koliko si ljubomorna Jelena, uživaj opusti se malo - odgovorila je Viki.

Sukob se nastavio Jeleninim napadom da je ipak ljubomorna na Viki jer kako kaže svi takmičari iz Bosne biraju nju za metorku.

- Ne mogu da se opustim Viki dok si mi konkurencija u žiriju. Ljubomorna sam na tebe, pogotovo za kandidate iz Bosne koji te svi biraju. Zapravo je Viki najveća bosanska zvezda - nastavila je Jelena, dok je dobila jasan odgovor od Violete:

- Šta ću kad me vole, godinama unazad, ne kažem ja da drugi ne postoje. Ne biraju oni ko je velika zvezda u Bosni, brkaš lončiće. Oni biraju mentora Jelena, a ne zvezdu u Bosni. Jesi dobila danas kandidata iz Bosne i prošle nedelje?

Na sve ovo Jelena je imala odgovor koji je na kraju nasmejao sve, pa i Violetu koja joj nije zamerila sve što je ranije izgovorila, i koja je za kraj poklopila koleginicu.

- Nemoj devojko da me prekidaš, mnogo si se opustila. Ja ti nisam Zorica da te puštam” dobacila je Karleuša, dok je Viki na to imala spreman odgovor:

- Pa šta ćeš da radiš? Da me biješ?”

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu ispod:

Autor: M.K.