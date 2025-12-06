ONA JE KLEČALA! Nikola Stefanović ODUŠEVIO ŽIRI, pa otkrio kako mu je Karleuša pomogla da se spremi za nastup! (VIDEO)

Dobio je sjajne komentare.
Prvi takmičar "Pinkovih zvezda" ove večeri bio je Nikola Stefanović koji dolazi iz Kraljeva i ima 33 godine. Od večeras mentori takmičara sede sa Ognjenom Amidžićem dok njihov kandidat peva. Nikola je za svoju prvu pesmu izabrao "Jesu l' dunje procvale" koju u originalu izvodi Haris Džinović, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.
Jelena je sve vreme navijala i aplaudirala svom kandidatu. Za drugu pesmu, takmičar je odabrao numeru "Maskara" Saše Matića. Nakon izvođenja druge pesme Nikola je imao sva četiri "Da".
- Ti si dobar, dovoljno je za ovaj krug i ništa više od toga, trema ćete savladati i izbaciti. Podržavam ga, trema ćete koštati, pa ćeš ispasti. Dobar si bio, vežbaj - rekao je Bosanac.
- Kako Jelena radi sa vama, mene to zanima - pitao je Desingerica.
- Oni su se mene više uplašili na probi nego na takmičenju - rekla je Jelena.
- Ona je evo ovde klečala, takvu podršku je davala našem kolegi - rekao je Nikola.
- Čekaj, ne govori to, ne pričaj to, ne odaj naše tajne uspeha - vikala je Jelena.
- U prvoj pesmi možda ti je malo bila niska intonacija, u strofama, na ravnim tonovima ne možeš na svakom da imaš vibrato i sve je isto, ne možeš svuda imati iste ukrase - rekla je Viki.
Autor: R.L.