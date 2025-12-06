AKTUELNO

Domaći

ONA JE KLEČALA! Nikola Stefanović ODUŠEVIO ŽIRI, pa otkrio kako mu je Karleuša pomogla da se spremi za nastup! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobio je sjajne komentare.

Prvi takmičar "Pinkovih zvezda" ove večeri bio je Nikola Stefanović koji dolazi iz Kraljeva i ima 33 godine. Od večeras mentori takmičara sede sa Ognjenom Amidžićem dok njihov kandidat peva. Nikola je za svoju prvu pesmu izabrao "Jesu l' dunje procvale" koju u originalu izvodi Haris Džinović, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Jelena je sve vreme navijala i aplaudirala svom kandidatu. Za drugu pesmu, takmičar je odabrao numeru "Maskara" Saše Matića. Nakon izvođenja druge pesme Nikola je imao sva četiri "Da".

- Ti si dobar, dovoljno je za ovaj krug i ništa više od toga, trema ćete savladati i izbaciti. Podržavam ga, trema ćete koštati, pa ćeš ispasti. Dobar si bio, vežbaj - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako Jelena radi sa vama, mene to zanima - pitao je Desingerica.

- Oni su se mene više uplašili na probi nego na takmičenju - rekla je Jelena.

- Ona je evo ovde klečala, takvu podršku je davala našem kolegi - rekao je Nikola.

- Čekaj, ne govori to, ne pričaj to, ne odaj naše tajne uspeha - vikala je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- U prvoj pesmi možda ti je malo bila niska intonacija, u strofama, na ravnim tonovima ne možeš na svakom da imaš vibrato i sve je isto, ne možeš svuda imati iste ukrase - rekla je Viki.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Karleuša i Viki se OTIMALE oko Musse Mehmedovića, a on na kraju izabrao nju!

Pinkove Zvezde

Malo si buckili, mora da se radi na tome: Kandidat oduševio žiri, Karleuša ga odmah prekorila (VIDEO)

Domaći

Ni produkcija mu nije pomogla: Marko iz Bujanovca podbacio, žiri ubeđen da je pogrešio u jednoj stvari (VIDEO)

Domaći

Dunja Ilić pobesnela na kritike da se ugojila, pa odbrusila fanovima: Da li vam delujem maloumno?

Domaći

Jelena mu najavila promene: Antonio iz Skoplja oduševio žiri, Karleušino pitanje ŠOKIRALA sve (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Njen nastup podelio žiri: Marija Vićentić dala sve od sebe, Karleuša zamalo zaspala u stolici (VIDEO)