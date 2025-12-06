IZGLEDAŠ KAO PUŽ GOLAĆ: Karleuša urnisala Desingericu, Bosanac ga nazvao DEKORATIVNOM POJAVOM! (VIDEO)

Kod njih nikad nije dosadno!

Nakon pevanja Elsana Pilice došlo je do manje rasprave među članovima žirija.

- Ja sam ljubomorna što ovaj kandidat nije kod mene, Pilica kida, on je već zvezda, jeste sve su to naša deca. Ali molim te da ovakav kandidat više ne bude takmičar nego da bude velika zvezda ove sezone. Ti zaslužuješ, ti ne treba više da se takmičiš - rekla je Jelena.

- Da je trebalo da bude zvezda već bi bio. Ja ću mu biti dobronameran i neću mu reći ništa. Bio je fenomenalan, samo da ti nije bilo Halida, bilo bi savršeno - rekao je Bosanac.

- Šuriš Halida, bajo. Viki, kad dobiješ četiri "Da" nemoj mnogo da njaške - rekao je Desingerica.

- Da ti kažem Desingerice ti si tako jedna dekorativna osoba čiji će se biseri u muzičkoj industriji proučavati nadugo i naširoko, šurenje - naveo je Bosanac.

Članovi žirija su potom počeli da komentarišu kakvu podršku su imali na početku svoje karijere.

- Ja sam kao puž, sam sam bio, oni ga spotačinju, ja grizem - rekao je Desingerica.

- Ti izgledaš kao puž golać - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.