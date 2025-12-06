AKTUELNO

MOŽEŠ DA MI PLJUNEŠ POD PROZOR! Sve puca od svađe Zorice Brunclik i Viki Miljković! (VIDEO)

Ozbiljno zaratile!

Nakon što je žiri izneo svoje komentare na račun Alekse Markovića, koji je dobio negativan glas samo od Viki Miljković, njegova mentorka Zorica Brunclik, obratila se svima.

- Ja hoću samo da podsetim Viki, nemam ništa protiv što si dala ne, ali ti si za kandidata koji je bio malopre ovde htela oči da izvadiš što nije dobio tri glasa, pevao je Peđu Medenicu, da bi mu Ognjen eventualno dao četvrti, a to je bila čista kaluklacija. Ja ti zahvaljujem na nefer ponašanju, ništa što si rekla ne pije vodu - bunila se Zorica.

- Što je nefer, to je moje mišljenje, ja sam rekla zašto nisam dala glas, zašto se ti zahvaljuješ, ja nisam glasala za tebe - rekla je Viki.

- Zašto da ne glasaš za mene, Jelena je glupa što je glasala za mene - ponovo se bunila Brunclikova.

- Ja sam glasala jer znam koliko je Zorici stalo do ovog kandidata - pravdala se Jelena.

- Ja nisam znala koliko je Zorici stalo, ja imam pravo na svoje mišljenje - istakla je Viki.

Ipak Ognjen Amidžić dao je četvrti glas kandidatu, pa je on direktno prošao u naredni krug.

- Možeš da mi pljuneš prod prozor - povikala je Zorica Miljkovićevoj.

Autor: R.L.

