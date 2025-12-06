Desingerici poništen glas, on glasao PATIKOM! Jelenina takmičarka Sofija ostala zbunjena!

Dali su joj vetar u leđa.

Sofija Gajdobranski iz Sombora bila je naredna takmičarka koja se predstavila pesmom "Dodiri od stakla" Nine Badrić, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugu pesmu ona je izabrala numeru "1003" koju izvodi Tamara Todevska. Jedini koji joj nije dao glas bio je Desingerica.

- Razmišljam da li je pošteno, da li da se ogrešim o Jelenu, jer je ona dala mom kandidatu glas, oskrnavi se moj čovek, ali Jelena se nije ogrešila o njega - rekao je Desingerica i glasao "Da".

- Glasa se za vreme pevanja, ne možeš kad kandidat završi da razmišljaš - upozorila ga je voditeljka Bojana.

Desingerica je onda zamolio takmičarku da peva, a on je nogom pritiskao dugme. Ipak, ovo glasanje se nije važilo.

- Ti si meni toliko slatka, kao puslica i trešnja na toj puslici gore, bila si mi energičnija u prvom krugu, ali s ozbirom na to da stojite ovde, slušate svašta, nije ni čudo da pada i elan i motivacija, sve, ti si stvarno neko koga ja želim da vidim u sledećim krugovima - rekla je Zorica.

- Ja sam ti dao da, zašto je sporno možda bila u glavni nekoga, prvi red prve pesme nerazumljivo, drugi red strofe otvorila, sve vreme pevaš poluglasom, moraš da otvoriš vokal - rekao je Bosanac.

- Ovo je jedan od mojih najboljih ženskih kandidata, smatram da je imala večeras tremu, ona je brutalno dobar kandidat, treba ozbiljno da računamo na nju - rekla je Karleuša.

Ognjen Amidžić dao joj je glas za direktan prolazak u naredni krug.

Autor: R.L.