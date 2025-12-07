Ti jašeš konje ceo život! Desingerica ponovo pecnuo Jelenu, Džan Imamović ih potpuno RASPAMETIO! (VIDEO)

Dobio je dosta lepih komentara.

Naredni takmičar je Džan Imamović koji je otpevao pesmu Tome Zdravkovića "Za Ljiljanu", a njegova mentorka Zorica Brunclik sve vreme je navijala za njega i bodrila ga.

Džan se razigrao po sceni, pa zapevao "Da zna zora" Safeta Isovića. Za svoj nastup dobio je tri da i jedno ne od Desingerice.

- Ja nikad nisam prisustvovala nečem ovako čudnom do te mere, on je sve vreme gledao u mene, u zenice me gledao, nisam mogla da ne dam glas. Kad vidim da je nešto specifično i drugačije. Prvo ti ime tako čarobno zvuči, pevanje je bilo tanko, ali tvoj šarm, harizma, scenski nastup, čudnovatost je mene naterala da ja pritisnem ovo zeleno - rekla je Jelena.

- Toliko si sladak i simpatičan, toliko je tvoja energija unela pozitivu u ovaj studio, pevanje je naivno, neiskusno, ali si talentovan, treba ti iskustvo, kako si ti igrao, stvarno si mi uneo osmeh i lepu energiju i hvala ti, a pevanje nije bilo ni za tri, Despić je bio u pravu - rekla je Viki.

- Ti si meni bio jedini kandidat večeras, jedna divna bosanska razbibriga, dao sam ti glas, malo pretenciozna, ali jedina zamerka kako se igra u Bosni, bravo. Ti si džokej, kaže mi Kemiš - rekao je Bosanac.

- Meni je životni san da imam konja i da ga jašem - rekla je Jelena.

- Ti jašeš konje ceo život, Jelena. Ne bi bila puna para da ne jašeš konje - rekao je Desingerica.

Ognjen Amidžić ipak je odlučio da on ide u baraž, a ne direktno u naredni krug.

Autor: R.L.