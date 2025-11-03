AKTUELNO

NE ČISTI ZA OVOM STOKOM, NEĆE TI REĆI HVALA: Miljana dala savet zlata vredan Sunčici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imala je mnogo lepih reči za nju.

Sunčica Bajić dala je srednji budžet Miljani Kulić i iznela lepe reči za nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je žena koja ne preza ni od čega, ne smete da joj se zamerite jer će vam reći sve u lice, ona se ne boji da nju krene sedam ljudi. Ja se malo posvađam sa Anđelom pa pobacam stvari. A ti si validna da iznosi stav, brzo razmišlja, odgovara na svaku temu. Nemaju šta da ti zamere, tačno i direktno kažeš sve, čista, uredna, držiš do sebe, dosta si se nadogradila. Ja sam iznenađena, ti si zdravorazumna, dopada mi se što kažeš: "Ne diraj me", ne libiš se, ne glumataš i rade te loša iskustva sa Ivanom, ali mislim da imaš dobro mišljenje o njemu - rekla je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

- To što ti mene masiraš ja ti dam hranu, novac, ali sam ti rekla da moraš da se aktiviraš, da iznosiš mišljenje, da nisi pralja, da non-stop čistiš. Volela bih da si još aktivnija, ne čisti za ovom stokom, niko ti neće reći hvala - rekla je Miljana.

Autor: R.L.

