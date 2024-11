Sa tobom sam na oprezu: Mateja sasuo Miljani Kulić sve u lice, iznenadio odlukom koga će poslati u izolaciju! (VIDEO)

Iako je imao manje lepih reči za nju, odlučio da je sačuva!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mateji Matijeviću.

- Ja sam zgrožen ovom noći. Matea me jako nervira, jer ljudi ne znaju da joj izgovore ime pa ljudi misle da smo Miljana i ja bili u krevetu. Matein i moj odnos ide ka boljem, brzo ću da se premestim od nje jer mi njena boja glasa smeta. Smatram da je pedantna, vredna i pokazala je te neke ženske karakteristike koje su za pohvaliti. Što se tiče njenog učešća iz nedelje u nedelju smo očekivali da će biti ugrožena, a istaklo ju je ovo sa Miljanom. Ja sam rekao da je Miljana to uradila iz kadra, imao sam čak i raspravu sa Kačavendom koja je tvrdila da je Miljana to - rekao je on, pa nastavio:

- Miljanin i moj korektan odnos ne mora ništa da znači, već sutra možemo da budemo u svađi. Nikad nismo išli od sjaja do očaja, uvek smo bili u sredini. Miljana ima minus fazu kad ume najmonstruoznije da udara ljude, a to sam video i ove sezone. Rajačiću si pominjala pokojnog oca, dirala si tuđu decu, tako da nije istina da ove sezone nisi. Izgradila si imidž da možeš da uradiš bilo šta, a da ti ljudi to zaborave. Ja u tebi mogu da vidim i dobrotu, a i zlo. Naš odnos jeste korektan i sa tobom sam na oprezu. Ipak ću da se držim kakav je naš odnos jer te znam godinama poslaću Mateu - poručio je Matijević.

Sledeći je nominovao Jovan Pejić Peja.

- Matea je imala arogantan stav kad je ušla. Htela je da pokaže da ne može svako da joj priđe, a posle se opustila i skontala se sa dosta ljudi u kući. Smatram da je dosta živaca izgubila na tezgama dok je radila, nikad joj to neću zameriti jer imam majku kod kuće koja radi taj posao. Miljana je zanimljiva, zna da bude osećajna, ali i da probudi zlo. Nikad se nikog nisam bojao, nismo imali konflikt i u meni neće niko da izazove zlo. Miljana me je par puta pitala da li imam da jedem, uvek mi je dala cigarete i hranu. Plakala je sa mnom i kad sam gledao mislio sam da ima osećanja da oseti drugu dušu. Mogu da joj zamerim kad je bila trudna i kad je rekla da će da ostane pri svom stavu, a ako je njena majka uticala na to, to je poštovanje. Nekad roditelji znaju deci da iseku krila. Smatram da nije loša osoba. Povređena je i zato radi te stvari u životu. Ovog puta ću da nominujem Mateu jer mislim da sam više kontakta imao sa Miljanom - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić