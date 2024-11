Sve devojke koje su komentarisale tvoj izgled su ljubomorne: Karić vinuo Aleksandru u nebesa, uveren da joj se dopada Ivan! (VIDEO)

Za nju samo reči hvale!

U toku je emisija ''Nominacije'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Večeras će učesnici birati između Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić. Stefan Karić na redu je da nominuje.

- Smatram da su ljudi iznosili iskreno mišljenje o Aleksandri samo preko Ivana. Ne znam šta je ona toliko strašno uradila, p*šam vam se na veze koje može da poremeti Aleksandra. Ona je pedantna i kulturna devojka, upoznali smo se pre par godina. Ne provodimo vreme zajedno, ali to ne znači da imam loše mišljenje o njoj. Mislio sam da je flert sa Ivanom neki vid osvete zbog Lukine diskvalifikacije, ali negde sam to pravdao, jer je to bilo drugarski. Ti si svoj moral svima dala na tacni, to je bilo moje mišljenje. Smatram da je vaš flert počeo i ranije, možemo da pomislimo da je kod tebe nastala neka emocija. Smatram da nemaš poverenja u Ivana i opet si izrekla one sve stvari, tako da mogu da pretpostavim da ti se svideo. Sve devojke koje su komentarisale tvoj izgled su ljubomorne na tebe - rekao je Karić.

- Ivane, ti si potpuno drugačija osoba sa Jelenom, ovako si pozitivniji i komunikativniji. Sa Aleksandrom si nasmejan, ali ne mogu još stopostotno da ti verujem. Znam koliko ti prija bilo kakva Jelenina reakcija, znam da si hteo da joj vratiš bar nešto. Smatram da još nije ništa završeno. Poslaću Ivana, ostaviću Aleksandra - nastavio je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković