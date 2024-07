Sasuo joj sve u lice: Gledalac stao u Krofakovu zaštitu, pa žestoko udario na Maju (VIDEO)

Ne štede reči!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana svadba Stanislava Krofaka i Mione Jovanović, koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević je o ovome porazgovarao sa Krofakom.

- Kako ti bude kada pogledaš ovakav snimak sa svadbe tebe i Mione - pitao je Darko.

- Lepše izgleda kada gledaš, kao prava svadba. Ja sam plesao u KUD-u, ja volim tu stariju neku muziku i svadbene pesme - rekao je Krofak.

U uživo program uključio se Predrag iz Gornjeg Milanovca.

- Da li ima neko a samo da ne govori o Maji? Ovo je klasični linč za Stanislava, jer je i Maja nešto uradila. Ja da sam na Stanislavovom mestu ne bih pogledao Maju. Stanislav ima pravo da bude s kim god hoće, ne može Maja da mu kaže s kim će da bude. Ja sam njegov fan i od početka ga pratim, ja ne mogu da verujem šta čovek preživljava večeras od gospođice Maje, ovo je klasično ponižavanje od strane Maje. Ona je bila ovako super, ali je on čovek na mestu. Meni je muka da gledam koliko ponižava ovog čoveka, ja ne znam kako on izdržava, svaka mu čast. Ja nikada u životu ne bih bio sa ovakvom devojkom. On je kulturan čovek, ima kućno vaspitanje. Zašto se ponižavaš Majom - rekao je gledalac.

- Zato što sam iskrena, nisam ništa radila fejk - rekla je Maja.

- Majo ti si manipulator veliki, znamo mi tebe - rekao je gledalac.

- Manipulator se ne ponižava. Zbog čega je on radio sve ovo ako nije hteo - rekla je Marinkovićeva.

- Ja sam pokušao s Majom, kako god sam rekao, tako sam i uradio. Ja sam se malo dao Maji, ona je odmah krenula - rekao je Krofak.

- Da li ćeš biti u vezi sa Majom i da li hoćeš da nađeš

- Neću biti u vezi sa Majom, neću naći devojku poput Mione, na prvom mestu mi je da se posvetim poslu i borbama, imam veliki pritisak svega oko mene, tako da mi treba vremena da se očistim - rekao je Stanislav.

- Majo, da te pitam nešto, kad si videla snimak iz hotela, video sam tvoju ljubomoru što je bio iskren prema Mioni. Da li smatraš da je onako bio iskren prema tebi kao i prema Mioni - pitao je gledalac.

- Znači, ja mogu da zaključim da mislite da je folirant bio prema meni - rekla je Maja.

- On tebe nikada nije ni voleo...Neće sa tobom Stanislav jer si nevaspitana, drska i bezobrazna - rekao je gledalac.

- Svakom po zasluzi - rekla je Maja.

- Majo, ti ne možeš da se promeniš - rekao je gledalac.

- Bauljam i ćarlijam, vrlo brzo - rekla je Marinkovićeva.

- Majo, malo se spusti na zemlju, rijaliti se završio. Stanislav je Majina žrtva broj sedam, nekoliko da kažem. Pogledaj se u ogledalo na šta ličiš - rekao je gledalac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić