Mrdić osudio divljanje blokadera i napad na prostorije SNS-a: Neće u Srbiji nikada da pobede oni sa fašističkim i nacističkim politikom

Član GO i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić najoštrije je osudio divljanje blokadera u Vrbasu.

- Najoštrije osuđujem novo fašističko i nacističko divljanje i napade na prostorije Srpske napredne stranke i naše članove. Isto ovako su fašisti i nacisti tridesetih godina prošlog veka napadali i progonili sve one koji su drugačije politički mislili.Postavlja se pitanje ima li kraja ovom ludilu i fašističkom i nacističkom divljanju - poručio je Mrdić na Instagramu i dodao:

Da li je moguće da u 21. veku i dalje imamo one koji u Srbiji mrze sve što je srpsko i koji hoće da unište nas koji vodimo našu otadžbinu u sigurnu i mirnu budućnost.

Mrdić se zahvalio policiji na, kako je rekao, dobroj reakciji.

- Zahvaljujem se našim članovima na pribranosti i smirenosti i pored brojnih provokacija i ludačkog divljanja i uništavanja od strane zgubidana, blokadera i terorista.Srbija će i ovog puta da pobedi. Neće u Srbiji nikada da pobede oni sa fašističkim i nacističkim politikom. Naši unutrašnji i spoljni neprijatelji žele građanski rat a mi iz SNS želimo mir i stabilnost i da sačuvamo Srbiju - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs