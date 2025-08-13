Bakarec: Srbijom neće vladati fašisti!

Najoštrije osuđujem fašističko divljanje blokadera i opozicije u Vrbasu, Bačkoj Palanci i drugim mestima, istakao je narodni poslanik SNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Nebojša Bakarec.

Njegov autorski tekst prenosimo u celosti:

- Blokaderi fašisti, ustaše su napali prostorije SNS, sa namerom da ubijaju, sa namerom da izazovu građanski rat, da unište prostorije i da bar povrede članove SNS, ali i svakoga ko im se suprotstavi u njihovom nacističkom divljanju. Fašistička banda je došla sa motkama i kamenicama, sa hladnim oružjem, žedna srpske krvi. Samo u Vrbasu su povredili 16 policajaca. U Dom zdravlja u Vrbasu se javilo preko 50 građana sa povredama. Fašisti su u Bačkoj Palanci, kamenom razbili nos i glavu, naneli teške telesne povrede, članu SNS, Veliboru Eraku, koga je odvezla Hitna pomoć u bolnicu.

Blokaderi se ponašaju isto kao nacisti u Nemačkoj, isto kao ustaše u Hrvatskoj, pre i za vreme Drugog svetskog rata. Nacisti su proganjali i napadali Jevreje, a ustaše su proganjale i napadale Srbe. Na kraju su i nacisti i ustaše počinili genocid nad Jevrejima, Srbima i Romima. Blokaderi mrze srpski narod, mrze srpsku zastavu, srpski grb, mrze srpsku himnu. Blokaderi fašisti, kao ustaše, žele Vojvodinu van Srbije, zato su najžešći napadi u Vojvodini. Blokaderi kao ustaše, mrze Srpsku pravoslavnu crkvu, mrze srpsku policiju, mrze srpsku vojsku.

Do sada su opozicija i blokaderi preko 180 puta napali prostorije SNS. U poslednjih 9 meseci oko 100 puta su napali prostorije SNS. U poslednje tri nedelje, napali su prostorije SNS u Valjevu, Kraljevu, na Novom Beogradu, napali su sedište SNS, napali su prostorije SNS u Kuli, na Zvezdari, i konačno u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Setimo se da pored ovog vida divljačkog fašizma-napada na prostorije SNS, blokaderi dolaze i napadaju porodične domove uglednih članova SNS, i drugih viđenijih građana, neistomišljenika. I to su masovno radili nacisti u Nemačkoj, i ustaše u NDH. Imali smo preko 20 napada na porodične domove funkcionera SNS, od kojih mnogi imaju malu decu, koja su bila prestravljena. Za blokadere naciste, deca "Ćacija", sendvičara, i nisu prava deca, kao što za blokadere ustaše, članovi SNS i nisu pravi ljudi. Blokaderi i opozicija su stvorili novu rasističku teoriju, po kojoj su oni elita i nadljudi, a članovi SNS, "Ćaciji" sendvičari su podljudi.

Ukazujem i osuđujem i nacističke medije TVN1 i TVNovaSS, koji podržavaju i podstrekavaju nasilje, građanski rat, napade na porodične domove ljudi iz SNS, na prostorije SNS, i koji promovišu rasističke teorije blokadera i opozicije.

Svi oni i blokaderi i opozicija i njihovi mediji moraju da znaju da Srbijom neće vladati oni - fašisti, nacisti i ustaše, kriminalci, moraju da znaju da Srbijom neće vladati kriminalac Šolak, ni Đilas, ni Marinika, ni Pogačar, ni Brković, ni Pajtić, ni Bačulov. Srbija se uspešno branila preko 9 meseci, pa će se odbraniti i nadalje. Smrt fašizmu, sloboda narodu!

Srbijom neće vladati fašisti!

