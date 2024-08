Bakarec odgovorio Topalku: Propalka ni opozicija neće da sluša!

Poslanik SNS Nebojša Bakarec kaže da pevač Milan Topalović može da peva samo na protestima opozicije, ali su mu to zabranili, jer bi rasterao malobrojne protestante

''Vođa opozicije, navodni "pevač" zvani PROPALKO, javio se na Šolakovim antisrpskim medijima. Kaže PROPALKO da je rođen i odgojen na livadi. Ja bih rekao da je pre rođen u svinjcu u blatu. Kaže PROPALKO, Vučić mu zabranio da peva!?! Prvo, to je nemoguće. Drugo, zbog čega novi lider opozicije, PROPALKO, ne peva na TVN1, na TVNova? Biće da su i oni zgroženi njegovim "pevanjem" i "glasovnim mogućnostima" pa ga već 6 godina ne puštaju da peva na TVN1 i TVNova. Takođe, on može da peva na svim protestima opozicije, ali mu oni ipak to ne dozvoljavaju, da im ne bi rasterao malobrojne protestante'', napisao je Bakarec na mreži Iks.