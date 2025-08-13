Kandićeva kaže da su Srbi sami krivi za 'Oluju' i poručuje: Treba dovesti blokadere na vlast da se to prizna i da se tome uče potomci

Gostujući u emisiji "Peščanik", ideološkinja blokadera poznata po antisrpskoj retorici Nataša Kandić okrivila je Srbe za zločinačku akciju "Oluja".

Ona je navela kako su "Oluji" prethodili rat, etničko čišćenje i zatvori za obične Hrvate, građane, ne vojske ili policije.

- Ostaje da se pitamo da li će se ove generacije koje su sada na ulici nešto pitati, ili čekamo neke nove, druge generacije koje će pitati. Ja sam videla objavu studenata iz Niša koji su dali saopštenje u vezi sa "Olujom", gde kažu da će mira i stabilnosti kada ovi političari nestanu sa političke scene - rekla je blokaderka Nataša Kandić.

Ona je dodala da nema podataka o tome koliko je deportovano Hrvata, koliko ih je bilo u zatvorima i tvrdi da su u pitanju bili logori.

Pored toga da Srbi priznaju da su sami krivi za to što su proterani i ubijani, Kandićeva želi da sa blolakderima uči o tome i buduće generacije.



Sramno! Kandićeva kaže da su Srbi sami krivi za "Oluju" pic.twitter.com/SilcJl1vAu — Silvana (@Silvana71376830) 13. август 2025.

Autor: A.A.