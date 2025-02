Žestoko na samom startu! Aneli urnisala Anđelu i Gastoza, Marinković joj uzvratio u svom stilu (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditeljka Ivana Šopić na samom početku nominacija dala je reč Aneli Ahmić, kako bi iznela svoje mišljenje.

- Evo kada je već krenuo sa opsednutošću, prebaciću se na Anđelu kada smo kod toga. Što se tiče ove ankete, danas je Anđela provukla mene kako sam opsednuta da navlačim ljude na konflikte, drago mi je da si to rekla jer je to tvoje pravo mišljenje o meni. Ja smatram da Sanja ima lepo mišljenje o meni, a ti ga nemaš. Kada je bio ovde pretres i kada je Milan rekao da sam bila u izolaciji, ti si počela da vrištiš, ti si mi udarala na neke kazne i nešto. To nije istina. Rekla sam da vas vidim samo da spavate ili da pravite ručak. Smatram da ćete se vi pomiriti i pokazati da to nije bila ljubav. Nisi mene prodala, jer nemaš kako niti razloga - rekla je Aneli.

- Ova osoba ovde (Gastoz) me ismejava, mislim da si loša osoba. Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - dodala je Aneli.

- Drago mi je što će me navesti za anketu za osvetnicu, a ja jedva čekam anketu za dostojanstvo - rekla je Anđela.

- Ako nema šta neko pametno da kaže, bolje neka ništa ne kaže, bravo Aneli - rekao je Gastoz.

- Jako si zloban, jako ljigav, misliš samo na sebe, bitan ti je samo rijaliti - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić