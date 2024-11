Ljubavni jadi: Ena se požalila Luki na svoj odnos sa Pejom, on jo dao savet vredan zlata (VIDEO)

Uz nju je!

Ena Čolić i Luka Vujović pokušali su da pronađu rešenje za njen ljubavni problem sa Jovanom Pejićem Pejom, te je Luka posavetovao da ona bude zrelija i pokuša da popriča sa njim.

- Ti imaš stvari koje tebe kidaju, a vi pričate o zadatku - rekao je Luka.

- Je*iga - rekla je Ena.

- Što ne pokušaš da ti prva pokreneš razgovor - rekao je Luka.

- Bili smo sinoć u wc i ja mu kažem počinjem da te mrzim i krenem da se smejem, on isto krene da se smeje. On me pita zašto? Ja mu kažem zato što si mi tu, zato što smo završili, a moram da te gledam - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.