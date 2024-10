Bolje nezreo, nego star: Ena svim silama brani svoj odnos sa Pejom! (VIDEO)

Obelodanila detalje prethodne veze sa mlađim muškarcem

Ena Čolić objašnjavala je Nenadu Marinkoviću Gastozu da joj godine Jovana Pejiće Peje uopšte ne smetaju i da joj je bitnije da nije star, iako je nezreo.

- Rekla sam ako nije zreo, bar nije star. Što je to čudno? On ima 24, stariji je od moje sestre. Ja sam sad napunila 31. Nisam čak ni 7 godina starija od njega, nego 6. Imala sam mlađeg, i to ne da je mlađi jednu godinu od Peje, nego... Godinu i po dana smo bili zajedno. Boli me uvo šta ljudi pričaju - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić