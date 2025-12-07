NEVIĐENO! Mirnes izveo Jelenu i Desingericu na binu, pa napravio PERFORMANS ZA PAMĆENJE!

Desingerica ga finansirao.

Mirnes Muslim bio je naredni takmičar koji se predstavio sledeći na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" i to pesmom In Viva "Tu tu tu". Njegov mentor Desingerica sve vreme je igrao sa njim.

Za drugu pesmu "Ide maca oko tebe" on je imao i lutku na sceni, a na bini su mu se pridružili i Jelena i Desingerica. On je dobio sva četiri da.

- Ovo je šoubiznis, hajdemo aplauza - povikao je Desingerica.

- Profesionalno obavljen posao mentora, dao mi sto evra, evo kupi, ne znam kako, ali kupi - rekao je Mirnes.

- Ti si večeras izazvao najviše pažnje, još kad bi ubo neki ton, da ne budeš toliko pun sebe, zaboravio da postoji intonacija. Glasala sam zbog energije i performansa, ali u sledećem krugu ako ne budeš u intonaciji nemaš glas - rekla je Zorica.

- Ti si bezgranično ambiciozan, ovo ne se neće gasiti dok ne propevaš - rekao je Bosanac.

- Ovaj kandidat se neće takmičiti virtuoznim tonovima, on je štos, on je fora, on je beskrajno harizmatičan, ne treba mu slušati tonove, mada bi bilo poželjno da se i to čuje - rekla je Jelena.

- Ja lepo kažem nemoj mnogo da njaške kad imaš četiri da, pogotovo za ovakav materijal - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.