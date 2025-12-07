Oni su za dlaku izbegli izbacivanje: Evo ko se vratio iz BARAŽA 'Pinkovih zvezda'!

Dobili su još jednu šansu.
Nakon poslednje kandidatkinje usledio je baraž, a svi takmičari koji nisu direktno prošli su ponovo otpevali po jednu pesmu.
Nakon pesama, Ognjen Amidžić je saopštio kako su članovi žirija i produkcije glasali.
- Došli smo do najtežeg trenutka, takmičenje je takvo, imali smo pet fantastičnih takmičara u baražu. Od vas petoro dvoje ide dalje - saopštio je Ognjen.
Prvi takmičar koji je prošao dalje bio je Mladen Cenić.
Drugi takmičar koji je prošao u naredni krug je Džan Imamović.
Autor: R.L.