Oni su za dlaku izbegli izbacivanje: Evo ko se vratio iz BARAŽA 'Pinkovih zvezda'!

Dobili su još jednu šansu.

Nakon poslednje kandidatkinje usledio je baraž, a svi takmičari koji nisu direktno prošli su ponovo otpevali po jednu pesmu.

Nakon pesama, Ognjen Amidžić je saopštio kako su članovi žirija i produkcije glasali.

- Došli smo do najtežeg trenutka, takmičenje je takvo, imali smo pet fantastičnih takmičara u baražu. Od vas petoro dvoje ide dalje - saopštio je Ognjen.

Prvi takmičar koji je prošao dalje bio je Mladen Cenić.

Drugi takmičar koji je prošao u naredni krug je Džan Imamović.

Autor: R.L.