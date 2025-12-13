AKTUELNO

VRUĆE SCENE NA SCENI! Desingerica i Karleuša otvorili Pinkove zvezde senzualnim plesom, Bosanac povikao: Gasi svetla!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit već na početku emisije.

Prvi takmičar koji se večeras predstavio na velikoj sceni "Pinkovih zvezda" je Viktor Kartinov iz Makedonije, koji je za svoju prvu pesmu izabrao "Gde smo moja ljubavi", koju u originalu izvodi Saša Kovačević. Njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za drugu pesmu Viktor je odabrao "Lutku za bal", pesmu Parnog valjka. Na kraju svog nastupa on je imao dva "Da" od Viki i Bosanca, dok su Desingerica i Zorica glasali negativno.

- Bilo mi je malo mleko, malo dosadno, neubedljivo. Ja sam i mom kandidatu zamerio, okej je da skineš jaknu i baciš, ali to ti je tako mehanički detalj bio, bacio si je i pogledao u Jelenu. Moraš da veruješ u to kad skineš tu jaknu i baciš, a ne robotski, to je veća gestikulacija - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

Voditeljka Bojana Lazić ga je zamolila da priđe i pokaže kako bi to izgledalo u njegovom izvođenju, a Desingerica se odmah prihvatio izazova, izašao na scenu i odigrao koreografiju sa bacanjem jakne.

- Ali mi nismo tako vežbali - pobunila se Jelena i izašla na scenu da pokaže kako je to trebalo da izgleda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj to da radiš - posavetovao je Desingerica takmičara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gasite svetla, hajde još jednom ali ugasite svetla - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.

