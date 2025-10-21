AKTUELNO

Luka zabrabnio da Alibaba vidi ćerku: Aneli šokirala sve detaljima, ovo je istina u haosu pred Elitu 9! (VIDEO)

Rusvaj na samom početku emisije!

Voditelj Milan Milošević stigao je u Belu kuću i odmah je počela emisija "Pretres nedelje". On je na samom početku podigao Aneli Ahmić kako bi sa njom razgovarao, a na samom početku pitao ju je za odnos sa Asminom Durdžićem.

- Pričala si da ulaziš da spustiš loptu sa Asminom, da ti je cilj da Nora ima oca i da ona napokon priča da voli Asmina - rekao je Milan Milošević.

- Da, poslednjih mesec dana priča da voli tatu, govorila je to i učila sam je to. Ja i dalje držim moj stav iz sedmice - rekla je ona.

- Viralan je klip gde govoriš na TikToku gde govoriš da Luka nije davao da Asmin viđa Noru - dodao je voditelj.

- Nisam rekla tim rečima na lajvu, možda sam nekome rekla to. Luka nije bio za to da Asmin vidi Noru. Luka nije odlučio o tome, bili su tu mama, Luka i ja. Sita je mene konstantno zvala, nisam znala šta da radim i nisam znala na koju stranu. Ja sam pustila samo i Asmin se utišao i nije više zvao Situ - govorila je Aneli.

- Nije istina, zvao sam je i neka se to objani - dodao je Asmin.

