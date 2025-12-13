Mogu mama da ti budem, ali top si frajer! Dimitrije Dilber oborio Karleušu s nogu, Desingerica mu poručio da je ISTI ČOLA!

Oduševio je mnoge.

Dimitrije Dilber naredni je takmičar koji je izašao na veliku binu i otpevao pesmu Rođe Raičevića "A ja imam tebe", a njegov mentor Bosanac pomno ga je pratio i slušao.

Za svoju drugu pesmu Dimitrije je izabarao numeru "Ovamo cigani" Predraga Živkovića Tozovca. On je dobio četiri pozitivna glasa, a negativan glas dobio je od Viki.

- Dilbere, mi smo ti u prošlom krugu rekli da ti je prezime odlika ponašanja, bio si šmeker, fascinirao si nas svojim pogledima i pokretima, druga pesma ti je baš u skladu sa tvojim šmekerstvom, ti svakako nisi za ne - rekla je Zorica.

- Dilbere, ti si tinejdžer, koji je pokazao da je takav glumac, takav zavodnik sa 19 godina. Ja mogu mama da ti budem, ali ti si top frajer, svaka žena, koliko god godina da ima, bi za tebe rekla da si top dasa. Mnogo si lepši. U prvoj pesmi se desilo nešto u vazduhu, mislim da je umor, ali u drugoj pesmi si se sabrao, izgledaš kao supermodel, mislim da u ovom dečku imamo veliku pevačku zvezdu - rekla je Jelena.

- Meni su odela krindž, ali tebi stoji baš, dobro je to, sviđa mi se bajo. Taj neki fazon kao Čola - rekao je Desingerica.

- Nemoj da si ljubomoran, ja gajim gospodu - rekao je Bosanac.

- Ti si kandidat koji treba da ide dalje, ali htela sam da napravim realnu situaciju da nisi za četiri glasa - rekla je Viki.

Ognjen je dao kandidatu zeleno svetlo i on je prošao u naredni krug direktno.

