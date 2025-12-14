ZAPALILA SCENU! Anja Anđelić napravila požar na bini, Bosanac i Viki se opet posvađali!

Ne mogu da se slože ni oko čega.

Naredna kandidatkinja je Anja Anđelić koja je pevala pesmu "Selfie" Milice Pavlović, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugu pesmu Anja je odabrala numeru "Ti kvariigo" Emine Jahovića i Gorana Bregovića. Ona je dobila tri da, a jedno ne od Zorice Brunclik.

- Morate da shvatite moju muzičku širinu. Pre svega ja znam da Jelena tačno skida pesme, pa ova prva pesma verovatno zvuči i originalu - naveo je Bosanac.

- Bila je i bolja od originala - rekla je Jelena.

- Falš do falša, a druga pesma meni se sviđa taj kabaretski fazon, treba se izboriti sa toliko teksta koji ništa ne znači, ima li treće niže, nije se čulo. Ja sam tebi dao glas zbog tog scenskog nastupa, ta tvoja želja da prođeš dalje, nisam imao srca da ti dam ne, sledeći put ću ti dati ne bez obzira na figuru. Bila si klimava. Ako je ovo bilo bolje od originala onda mogu zamisliti kakav je original, sačuvaj Bože i majko Božija - rekao je Bosanac.

- Ne bavi se pljuvanjem originala, ne žiriraš originale - rekla je Viki.

- Imam pravo, ima toliko bezveznih originala koji su prošli na ne znam šta. Na sreću jednom sam čuo i više nikad - rekao je Bosanac.

- Nisam glasala za tebe jer sam rekla sebi, samo jednom sam glasala za performans, ni prva ni druga nisu bile takmičarske pesme, i prva je bila bez pevanja, bila si katastrofalna, bar jedna pesma treba da pokaže tvoje kvalitete, inače si ti savršen paket - rekla je Zorica.

Ognjen joj ipak nije dao glas, tako da će se za opstanak boriti u baražu.

Autor: R.L.