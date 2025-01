Više nema kočnicu: Gastoz priznao Anđeli da je njeno ponašanje na žurki bilo degutantno, ona to nazvala srećom! (VIDEO)

Nikako da se slože!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đuričić. Ona je progovorila o problemima u vezi sa Nenadom Marinkoviću Gastozu, te je istakla da ne shvata zašto joj Gastoz zamera igranje na žurki, jer je ipak bila samo srećna.

- Anđela, Gastoz je rekao: ''U utorak je bila kao puštena sa lanca''. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Njemu je smetao moj pogled, koji sve i da je bio provokativniji, bio je upućen njemu. Ja ne smatram da je to razlog da on izgovori tako nešto. On kaže: ''Sišla je jedan stepenik ispod tog damstva, pa sam hteo da je vratim''. Ja sam to i zaboravila - rekla je Anđela.

- Pa tu stvar ne bih smela da zaboravljaš jer je od krucijalnog značaja - rekao je Gastoz.

- Anđela da li je sebično sa njegove strane što nije popio, pa je bio nervozan, a nekad je tebi pravio problem zbog toga? - upitao je Darko.

- To je on sam pričao Mileni i Marku, ali on je za mene svakako pozitivniji. Da li on nije osećao da je to njegov maksimum tog utorka, to ne znam. Ja kad sam bila negativna, tad nije valjalo. Okej, nije valjalo i prihvatam. Ova žurka mi je bila fenomenalna, baš zato sam ga i iskulirala. Nismo imali nikakav problem, neka sitnica je njemu zasmetala. Meni je jako glupo što mi pričamo o ovome - rekla je Anđela.

- U sredu si rekla: ''Okej, ja više neću ni igrati'', dok ti je on uzvratio: ''Ti spinuješ priču, praviš da ti ja ne dozvoljavam da igraš''. Ko je slobodniji na tim žurkama? - upitao je Darko.

- Tu uopšte nema govora, on je slobodniji mnogo. Da li sam ja možda bila iz njegovog ugla u utorak više opuštena nego inače. On je u tom trenutku video nešto malo više od onoga što je navikao kada sam ja u pitanju. Sve i da je stvarno taj pogled moj bio diskutabilan, ja sam to radila sa njim - rekla je Anđela.

- Bilo je degutantno to što si radila - rekao je Darko.

- Ja sam bila srećna - rekla je Anđela.

Autor: N.P.