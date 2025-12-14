ZAKUCAVANJE ZA KRAJ! Laura Samardžija ujedinila žiri, svi je jednoglasno poslali u naredni krug!

Jelena ponosna!

Poslednja kandidatkinja večeras bila je Laura Samardžija koja je izvela pesmu Tereze Kesovije "Moja poslednja i prva ljubavi", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za drugu pesmu ona je odabrala pesmu "Tek je 12 sati" koju u originalu izvodi ET. Ona je dobila sve glasove i direktno se plasirala u naredni krug.

- Kod ove kandidatkinje nemamo o čemu da pričamo, ti tako deluješ nežno, kad si zapevala, tu pesmu koja je preteška i kojoj si dala i te kako emociju, kad si ovako energična bila u drugoj stvarno bi bila greota da je ona pre tebe dobila četiri glasa, želim ti mnogo sreće - rekla je Zorica.

- Ti si jedini do sada takmičar, predstavnik estrade koji je pokazao stas, glas, ponašanje i ono što se zove Evropska unija, bravo sine, ništa drugo. Izgovor teksta, dinamika, nijansiranje fraze, pogađanje intervala bez greške, bravo dušo moja - rekao je Bosanac.

- Nisam očekivala ovo od tebe, jako sam zadovoljna, prvo sam preponosna kakve kandidate imamo, svi smo mi u ovom programu jedan tim, imamo stvarno dobre kandidate, voli svako da pobedi, ali kad čujemo da neko tako dobro peva, vidimo da dobro izgleda, šta da kažemo - rekla je Viki.

- Laura je u prošlom krugu imala samo jedan glas od mene, a večeras me je učinila toliko ponosnom - rekla je Jelena.

- Ništa ti ne bih rekao, šta da kažem, dobro je bilo, bomba - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.