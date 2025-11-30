ZAKUCAVANJE ZA SAM KRAJ! Matora svojom nominacijom unakazila Asmina, skinula mu svaku masku sa lica (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Babejić.

- Aneli tebi sam rekla da ti zameram u odnosu sa Lukom, a on je tebe branio životom. Ti si za mene dobar čovek mislim da nećeš nikoga izdati. Asmin je odron i ovo spuštanje lopte je samo neki period i on će tebe napadati oept. On ima mišljenje da Nora nije njegovo dete. Aneli ostavljam - rekla je Aleksandra.

- Asmin je dobar lik, baca dobre fore. Aneli je super kao prijatelj i uvek je raspoložena za priču. Ostavljam Asmina - rekao je Jompas.

- Asmin je nadobudan i nadmen, neko ko želi da osvoji celu kuću. Dopada mi se kakav si pristup imao prema Aneli. Dokazao si dosta i govoriš istinu. Imate istu karakteristiku da ste zavidni ljudi. Ona je promenljivog mišljenja i možeš da promeniš svoje bitisanje ovde. Nisi loša osoba samo si imala pogrešne mupkarce. Odnos u izolaciji je zbog Asmina jer budi neka tvoja osećanja. Ti ćeš biti dobar otac i to nosiš iz kuće. Moraš da shvatiš da nisi najbitniji iako je tema bitna. Poslaću Asmina - rekla je Sunčica.

- Slažem se sa bebicom. Ona je raskinula sa Lukom, uvredili su jedno drugo, ali ja mislim da ima šanse za pomirenje - rekao je Murat.

- Ove nominacije su mi baš, teško mi je palo jer sam vođa. 12 ljudi je bilo sa tobom jer ste imali neke zajedničke informacije i tako je tekaro rijaliti. Kad su upoznali tvoj karakter naravno da ne žele da se druže sa tobom. Tvoj karakter ovi ljudi nisu prihvatili. Pokazao je ponašanje prema Mileni koja se distancirala od njega. Ako je istina pola od onoga što su rekli ova devojka je najgora. Aneli je neko sa kim sam se svađala i izgubila je moje poštovanje. Ja mogu da očekujem samo da se ponovi isto. Kada jednom izgubiš poštovanje. Ne mislim da su ovi ljudi ostavili Aneli jer imaju lepo mišljenje već zbog trenutnog odnosa. Sa Aneli sam imala druženje i zauvek je izgubljeno to poštovanje. Ja tebe neću ostaviti lažno, zato ću ostaviti Asmina jer još uvek imamo poštovanje - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić