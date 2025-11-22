AKTUELNO

Zadruga

Šok za sam kraj ankete: Matora se složila sa Anđelom! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Takmičari "Elite" danas biraju tri osobe koje najmanje brinu o tuđim osećanjima.

Svesno ili ne... Filip naveo Teodoru za NAJBEZOSEĆAJNIJU osobu, Alibaba osuo paljbu po Milosavi (VIDEO)

- Ja ću da se vodim svojim osećajem, ali moram da kažem da se slažem sa Anđelom koji je navodio za morbidnosti. Svi vređamo, ali je poenta što neki ljudi gledaju da patiš i da te razori. Gore mi je još kad se ljudi u ljubavi kunu u dete ili pokojnika da bi voljenoj osobi dokazali da li je nešto istina, a time ništa neće da se postigne. Ja ću da navedem Janjuša, Miljanu i nekog ko je još tu dugo ne znam koga - govorila je Matora.

''Mama ti je prva u redu za heptanone'' Nakon Anelinih stravičnih optužbi na Hanin račun, oglasila se njena rođaka - Dostavila njene slike i zapušila

- Ja Miću ne bih naveo, nego tebe i mene jer ulazimo godinama, a ništa iskoristili nismo nego trošili pare na budalaštine - dodao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

