PREŠLA IGRICU: ŠOK reakcija Milosave Pravilović na susret sa gumenom zmijom će vas NASMEJATI DO SUZA! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!
Marko Janjušević Janjuš i robot Toša dogovorili su se da učesnicima Elite naprave zavrzlamu, kako bi se dobro zabavili.
Janjuš je stražario, kako bi sačekao narednog učesnika, posle Aleksandre Jakšić, koji će upasti u njegovu zamku. Tom prilikom, u saradnji sa nekolicinom svojih cimera, namamili su u toalet Milosavu Pravilović, međutim, ona je šokantno reagovala nakon što je ugledala umenu zmiju, te ju je odmah zgrabila.
- Pazi, uješće te. Nemoj da je gaziš - kazao je Luka.
- A...gumena je - dodala je Milosava.
- Čoveče, kako si je uhvatila tako - rekao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.