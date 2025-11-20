AKTUELNO

Zadruga

PREŠLA IGRICU: ŠOK reakcija Milosave Pravilović na susret sa gumenom zmijom će vas NASMEJATI DO SUZA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Marko Janjušević Janjuš i robot Toša dogovorili su se da učesnicima Elite naprave zavrzlamu, kako bi se dobro zabavili.

Janjuš je stražario, kako bi sačekao narednog učesnika, posle Aleksandre Jakšić, koji će upasti u njegovu zamku. Tom prilikom, u saradnji sa nekolicinom svojih cimera, namamili su u toalet Milosavu Pravilović, međutim, ona je šokantno reagovala nakon što je ugledala umenu zmiju, te ju je odmah zgrabila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pazi, uješće te. Nemoj da je gaziš - kazao je Luka.

- A...gumena je - dodala je Milosava.

- Čoveče, kako si je uhvatila tako - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

