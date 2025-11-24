AKTUELNO

Zadruga

PTICE NA GRANI ZNAJU KOLIKA JE NAŠA NETRPELJIVOST! Matora razdelila budžete, a ovom učesniku oprostila sve! (VIDEO)

Niko ovo nije očekivao.

Ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora nastavila je da deli budžete.

- Ne sažaljevam te, ali ne osećam potrebu ni da te gazim - rekla je Jovana Bebici.

- Ptice na grni znaju kolika je naša netrpeljivost - rekla je Matora Anđelu.

- Uvek mi pomogneš sve, tu si za nas, mi imamo korektan odnos sa tobom, realno zaslužuješ srednji, ali ovoga puta mali - istakla je Matora dok je delila budžet Sunčici.

Ona je potom otkrila da je Luki Vujoviću oprostila mnogo toga.

- Luki srednji budžet, ne mogu mali da ti dam, bez obzira što si me napušio misliš mi bolje nego većina ljudi ovde - istakla je Tomićeva.

