PTICE NA GRANI ZNAJU KOLIKA JE NAŠA NETRPELJIVOST! Matora razdelila budžete, a ovom učesniku oprostila sve! (VIDEO)

Ovonedeljni vođa Jovana Tomić Matora nastavila je da deli budžete.
- Ne sažaljevam te, ali ne osećam potrebu ni da te gazim - rekla je Jovana Bebici.
- Ptice na grni znaju kolika je naša netrpeljivost - rekla je Matora Anđelu.
- Uvek mi pomogneš sve, tu si za nas, mi imamo korektan odnos sa tobom, realno zaslužuješ srednji, ali ovoga puta mali - istakla je Matora dok je delila budžet Sunčici.
Ona je potom otkrila da je Luki Vujoviću oprostila mnogo toga.
- Luki srednji budžet, ne mogu mali da ti dam, bez obzira što si me napušio misliš mi bolje nego većina ljudi ovde - istakla je Tomićeva.
