Hit: Filip se posprdao sa Bebicom i karambolom koji su imali zbog Teodore, u Amneziju stigla i ŠOK PORUKA za Milosavu! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je radio-emisija "Amnezija". Voditelji Bora Santana i Filip Đukić pročitali su oglase i poruke.

- Kad smo kod Bebice imam jedan oglas: "Ne dopada vam se kako izgledate, ne volite sami sebe? Ne voli vas ni Nenad Macanović, tri kubika iz prve ruke vratiće vašem licu sjaj tako da vas ni rođena majka neće prepoznati" - rekao je Filip.

- Jedna poruka stigla je za Milosavu: "Mama, pratim šta ti ovaj balavander radi i kako iskrišćava tvoju dobrotu. Nisi se mešala u moju ljubav, ali ja moram da se umešam u tvoju i da ti kažem da se okreneš Asminu jer je jedini imao erekciju dok si ga masirala". Dobili smo i poruku od Stefana Karića, oca od Sandre Todić i Tami, ali biće svega - dodao je Bora Santana.

Autor: A. Nikolić