GUŽVA U BARAŽU! U takmičenje se vratilo NJIH TROJE, imaju novu šansu!

Bilo je neizvesno.

Nakon što su svi kandidati prošli, usledio je veoma napet i neizvestan baraž.

Kada su kandidati koji su ostali u baražu izveli svoje pesme saopšteni su i konačni glasovi.

- Veliki aplauz za svih naših devet takmičara koji su se borili u baražu. Nećemo moći da pustimo baš sve. Bili ste divni i fantastični. Nemojte da se razočarate i odustanete. Prvi takmičar koji ide dalje je Slađan Demirović - rekla je Bojana.

Anja Anđelić je takođe prošla u naredni krug.

U naredni krug iz baraža je prošla i Daria Banoža

Autor: R.L.