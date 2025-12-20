Sada već zakivaš, a sa 18 godina ćeš da GAZIŠ: Petnaestogodišnja takmičarka ODUŠEVILA Jelenu, Bosanac joj dao ZLATAN SAVET!

Imala je tri glasa!

Sledeća kandidatkinja koja je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bila je Anđela Bogdanović koja je otpevala pesmu Svetlane Cece Ražnatović "Žarila sam žar". Njena mentorka je Viki Miljković.

Za drugo predstavljanje ona je izabrala pesmu svoje mentorke "Ako ima pravde". Anđela je dobila tri "Da" od Karleuše, Bosanca i Desingerice, dok je Zorica glasala negativno.

- Prva pesma je bila toliko nečista, toliko si pevala nečisto, s ozbirom na to da si druga posle kandidata koji je bio briljantan, bila bi greota da sam ti i ja dala da, nisi ni ovoliko glasova zaslužila, ali sa srećom - rekla je Zorica.

- Složio bih se sa Zoricom, ovo je bilo za dva da, ali ja sam dao glas zato što mi se sviđa volak, prodoran je, ali treba da se radi na tom vokalu, malo mi je bio dosadnjikav odabir pesama, nešto me nije radilo, bilo mi je malo upucavački, nikad kraja, loš odabir pesama, otkud znam - rekao je Desingerica.

- Anđela, lepo ime, ti imaš samo 15 godina. Za prvu pesmu ti ne bih dala glas jer si bila sve vreme u falšu, možda je pogrešan izbor pesme, što kaže Desingerica. Za drugu pesmu, ja tu pesmu od Viki ne znam, ali ti si tu pokazala da si zdrav narodnjački vokal, a sa samo 15 godina ovako zrelo i zdravo da pevaš, meni je to top. Obukla si se kao da imaš 18, 19 godina. Ti si amater koji igra ulogu velike, to mi je bilo jako slatko. Ali si u drugoj pesmi pokazala da zakivaš, šta će biti sa 18, ti ćeš da kidaš, baš gaziš - rekla je Jelena.

- Zaslužuješ da odeš u baraž. Pevanje je čistota, nije samo pusta emocija i pusta agresija. Napredovala si, ali ako budeš imala ovoliko faulova, ja neću dati glas. Ako imaš 15 godina to te ne oslobađa kritike, svi ste ovde isti i svi treba isto da se tretirate. Viki, srećno ti bilo - rekao je Bosanac.

- Nije opravdanje, ali ja sam bolesna, imam problem sa nosom, nije da hoću da se izvlačim, ali trudim se i daću sve od sebe - rekla je kandidatkinja.

Autor: R.L.